Milionarul Voiculescu execută silit Fiscul...

Judecatoria Sectorului 1 a admis o solicitare formulata de Dan Voiculescu de executare silita a Ministerului Finantelor Publice – ANAF – Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti – Administratia Sectorului 1 pentru recuperarea creantei in valoare de 29.191,97 lei, precum si a cheltuielilor de executare, “in toate modalitatile prevazute de lege”. Decizia este din 14 noiembrie 2018.

“Autorizeaza creditorul sa treaca la executarea silita. Prezenta incuviintare a executarii silite produce efecte pe intreg teritoriul tarii. Fara cale de atac“, este minuta Judecatoriei Sectorului 1, potrivit portalului instantelor.

Primul proces

Executarea silita are la baza o decizie data tot de Judecatoria Sectorului 1.

Voiculescu a cerut si a castigat in instanta ca in cadrul procedurii de recuperare a prejudiciului din dosarul ICA sa-i fie retinuta doar o treime din pensie, potrivit normelor in vigoare.

