MINCIUNA împrăștiată de strategul PSD, profesor la ASE

Cristian Socol, omul cu cifrele din spatele programului de guvernare al PSD, a împrăștiat pe rețelele de socializare o postare care este hilară dacă ne gândim că este și cadru didactic la Academia de Studii Economice din București: ”România s a împrumutat peste 200 milioane euro la o dobândă de 0.21% pe an. Minim istoric. Record. Sub inflație, mult sub orice închipuire a profesioniștilor în fake news. Se mai dărâmă astfel un mit. Se demonstrează astfel că modelul economic este sustenabil”, a scris Socol pe Facebook. El a atașat și un link care trimite la o pagină de pe portalul BNR care prezintă emisiunile pe piața primară.

Postarea lui Socol este o manipulare în toată regula pentru că încearcă în felul acesta să ascundă recentul împrumut record al Ministerului Finanțelor, de 3 miliarde de euro, de pe piețele externe la costuri enorme. În fond, Socol, prin postarea sa, compară titluri de stat denominate în euro pe piața internă luate de la băncile comerciale care aveau cash cu dobânda la care se împrumută România. Dacă ar după cum spune Socol, se pune întrebarea de ce nu se împrumută România cu 3 miliarde de euro sau mai mult la dobânda de 0,21% nicidecum la 4,9% cât fost împrumut pe 30 de ani contractat de Finanțe.

Postarea lui Socol a declanșat o reacție acidă a lui senatorului Florin Cîțu: ”Românii o zic pe asta: dacă ești prost stai acasă! Mare entuziasm în tabăra PSD. MFP s-a împrumutat ieri cu dobânzi mai mici de 1%. Și dai cu propagandă. uite ce bine este, iar ne minte chiparosul de la PNL etc. Mai grav este că în corul de lăudători solistul este un sinecurist profesor la ASE. Săracii studenți. Să va explic cum stau lucrurile. În primul rând tovarășe profesori și dragi analfabeți economici de la PSD, împrumuturile au fost luate în EURO(!). DOBÂNZILE în LEI, pentru că MFP are venituri în lei, la împrumuturile de ieri sunt de aproape 4%(!) pentru împrumutul pe doi an și de aproape 5%(!) pentru cel de patru ani și jumătate. Așadar, MFP se împrumută prost și scump. Și arată că nu are bani de pensii și salarii. Reacția analfabeților la acest împrumut EXPLICĂ situația economică dezastroasă din România. Și încă nu au explodat toate dinamitele aruncate de acești incompetenți în economie.”

Ministerul Finanţelor a împrumutat 3 miliarde de euro de pe pieţele externe, din care 1,35 miliarde de euro pe maturitatea de 30 de ani, 500 de milioane de euro pe 15 ani şi 1,15 miliarde de euro pe maturitatea de 7 ani. Aceasta este cea mai mare sumă luată până acum la o singură ieșire pe piețele externe. Banii vor fi utilizați pentru acoperirea cheltuielilor statului: plata altor datorii, plata salariilor, a pensiilor, a ajutoarelor, precum și pentru investiții. Prețul plătit pentru acești bani este însă foarte mare. De exemplu, pentru împrumuturile la 7 și la 15 ani costurile sunt echivalente unui stat care are rating nerecomandat investitorilor, precum Grecia. Împrumutul la 30 de ani a fost mai scump, la 4,9%. Or, România a fost menținută de către Standard & Poor’s la un rating favorabil. La aceste costuri se vor mai adăuga deprecierea leului în raport cu euro.