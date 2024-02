Ministrul Agriculturii, despre Creditul Fermierului: Alocăm aproximativ 165 de milioane de euro şi acoperim partea cea mai importantă a dobânzii la creditele bancare / Fermierii vor avea credite cu dobândă de doar 1,95% pe an

”Guvernul a adoptat noi măsuri de sprijin pentru fermierii români! A fost aprobată cea mai avantajoasă formă de creditare pentru agricultori – Creditul Fermierului. Alocăm aproximativ 165 de milioane de euro şi acoperim partea cea mai importantă a dobânzii la creditele bancare. Practic, suportăm rata dobânzii ROBOR, iar fermierii vor avea credite cu dobândă de doar 1,95% pe an. Fiecare beneficiar poate primi 280.000 de euro, pentru acoperirea ROBOR pe 5 ani”, a precizat mnistrul Agriculturii, într-o postare pe Facebook.

Ministrul anunţă că tot în şedinţa de guvern de astăzi a fost luată decizia pentru achitarea şi în 2024 a 50% din valoarea facturilor pentru energia electrică folosită în irigarea culturilor agricole.

”Este o măsură care alături de asigurarea apei gratuite pe canalele principale de irigaţii stimulează folosirea irigaţiilor pentru obţinerea unor producţii mai bune”, spune ministrul.

Florin Barbu precizează că în mai puţin de o lună am găsit şi implementat soluţii precum echivalarea permisului de conducere categoria B cu TR1 precum şi înmatricularea utilajelor doar pe baza înregistrării la primărie, fără obligativitatea CIV şi ITP, acordarea 100 euro/ha pentru culturile din toamna anului 2022 şi 100 de euro/animal pentru crescătorii de vaci de carne.

”Sprijinul se acordă proporţional şi crescătorilor de porci şi păsări pe baza unei formule de calcul, actualizarea subvenţiei la motorină. Astfel, fermierii vor primi pentru anul 2024 subvenţie la motorină la valoarea maxim posibilă, respectiv 2 lei/litru! Asta înseamnă carburant pentru agricultură mai ieftin cu 25%”, subliniază ministrul.

El aminteşte şi amânarea ratelor fermierilor aflaţi în dificultate din cauza secetei

”Ne-am onorat angajamentele luate în faţa fermierilor şi am prevăzut fonduri în bugetul ministerului Agriculturii pentru toate aceste măsuri de sprijin. Am fost întotdeauna atenţi la problemele din agricultura românească şi am ascultat vocea fermierilor noştri care muncesc şi investesc în România!”, spune Barbu.