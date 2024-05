Ministrul Economiei anunţă că alocarea nerambursabilă în cadrul programului Start Up Nation creşte, la ediţia din acest an, de la 200.000 la 250.000 de lei

”Programul Start Up Nation va continua anul acesta cu fonduri europene. Va avea o anumită specificitate, probabil că undeva începând cu luna iunie, formatorii vor putea să se înscrie pe o platformă. Va fi necesar să facem cursuri, 40 de ore, indiferent dacă am avut sau nu am avut cursuri sau am terminat o universitate economică, spre exemplu, pentru că programul de educare şi ocupare are aceste constrângeri în interiorul lui. Vom avea, probabil începând cu luna septembrie, partea de depunere de planuri de afaceri, 18-35 de ani în toată ţara. Pentru anumite zone avem şi o anumită specificitate, astfel încât să reuşim integrarea celor care sunt în anumite forme de educare la acel moment”, a afirmat ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ştefan Radu Oprea, vineri, în judeţul Prahova, unde a participat la ”Ziua Întreprinzătorilor din România”.

El a precizat că alocarea financiară în cadrul acestui program va fi majorată cu 25% la aceatsă ediţie a programului comparativ cu cea anterioară.

”Dar ceea ce cred eu că este important, faptul că sunt peste 446 de milioane de euro pentru acest program şi vom mări alocaţia financiară nerambursabilă de la 200.000 lei la 250.000 lei. Cred că este o valoare mai bună pentru a putea să avem un debut în afaceri, aşa cum am învăţat din discuţiile şi din dialogul cu dumneavoastră”, a adăugat Ştefan Radu Oprea.