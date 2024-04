Ministrul Fondurilor și Proiectelor Europene: „Măsurile adresate produselor de bază şi-au atins scopul”

Ministrul Fondurilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a declarat că inflația anuală la alimente este de doar 2,81%, aproape de 3 ori mai mică decât inflația generală și de aproape 10 ori mai mică decât în martie 2023 când era 21,56%.

Pe simplu explicat: Masurile guvernului, care s-au adresat exclusiv unor produse alimentare de baza si-au atins scopul. Și vor continua!

In subsidiar, din analiza structurii inflației, la acest moment rezultă că influentele s-au mutat din zona produselor alimentare înspre servicii (inflație anuala de 10,2%, dar cu trend de regres, avand in vedere ca la 3 luni este 2,7%) si marfuri nealimentare(inflatie anuala de 8,06% dar cu trend de regres avand in vedere ca la 3 luni este 2,2%).

Cu alte cuvinte, dacă nu apar alte șocuri externe, efectul de bază se va diminua iar inflatia din zona serviciilor și a marfurilor nealimentare va incetini, în trendul prognozat, adică sub 5% la final de an.

Sunt însă multe de făcut pentru a continua trendul de creștere a puterii de cumpărare a românilor. S-a intrat pe teritoriu pozitiv în ultimele 10 luni(practic s-a intrat in a treia etapa pe care o anuntam în 2022, respectiv aceea de crestere, dupa etapele de compensare din 2022 si stabilizare din 2023).

Iar acest deziderat este o prioritate pentru noi”, a scris Adrian Câciu pe Facebook,