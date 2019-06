Miza ascunsă a vizitei procurorului general al SUA în România

Procurorul general al SUA, Wiliam Barr, a efectuat o vizită surprinzătoare în România și a discutat cu mai mulți oficiali de la București. Jurnaliștii de la Național susțin că vizita a avut și alt scop, nu doar de a aduce România pe calea dorită de SUA, ci mai degrabă are legătură cu imensul scandal internațional legat de fraudele financiare coordonare de banca Deutsche Bank.

Insa cum semnalele transmise de agentiile guvernamentale americane arata ca institutiile Uniunii Europene si autoritatile statelor est-europene se arata prea timorate pentru a indrazni sa depaseasca ”linia rosie” trasata de Berlin in ceea ce priveste ancheta fraudelor de zeci de miliarde de dolari de la cea mai puternica banca germana, ”Deutsche Bank”, procurorul general al SUA are misiunea de a transa aceasta problema. Iar reuniunea ministeriala Statele Unite – Uniunea Europeana pe probleme de Justitie si Afaceri Interne, la care participa ministrii de profil din tarile europene, dar si comisarul european de resort este pretextul ideal pentru ca mesajul Washington-ului sa fie bine inteles de toata lumea. Iar Statele Unite ale Americii, prin chiar glasul sefului Departamentului Justitiei a cerut raspicat la Bucuresti ca nu cumva sa fie musamalizat acest scandal ale carui ramificatii s-a intins in cam toate statele UE, in frunte cu cele centrale si est-europene, dar chiar si peste Ocean. Insa cum Germania isi apara de-a dreptul disperata cea mai puternica banca, fie ea si una privata, cu o duritate specifica regimului Cancelarului Angela Merkel, ”reuniunea” de la Bucuresti risca sa declanseze un adevarat ”macel” germano-american. Atat intre administratiile centrale ale celor doi colosi financiari, dar mai ales intre serviciile secrete, unele care oricum se aflau intr-un razboi informativ ”surd” pentru a pastra in propria sfera de influenta fostele state din spatiul ex-sovietic. Mai ales ca acestea se dovedesc in ultimii ani adevaratele ”motoare” de crestere economica ale deja ”anchilozatei” Uniuni Europene…

