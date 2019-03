Moise Guran: “Aceste tablouri spun multe, cui are urechi să audă!”

Am privit în adâncime barometrul EuropaFm realizat de IMAS în luna februarie pentru a vă prezenta o analiză a intențiilor de vot cu trei luni înainte de europarlamentare. Cifrele mari, le-ați auzit la știri (și le găsiți aici), ceea ce am făcut eu este o analiză pe categorii socio-demografice a intențiilor de vot și, mai ales, a mobilizării electoratului așa cum arată acum aceste intenții. Am luat în analiză primele cinci formațiuni – PSD, PNL, USR+, ALDE și ProRomânia și intenția electorală (procent din total) la apropiatele Europarlamentare. Scopul a fost acela de a determina mobilizarea potențială a electoratului fiecăruia. Rețineți faptul că de la un ciclu electoral la altul, deci în patru ani, deși afinitatea, preferința politică a unui cetățean se schimbă mai greu, ceea ce se poate schimba, și încă semnificativ, este motivația de a merge sau de a nu merge la vot a votanților diferitelor formațiuni politice. Rezultatul alegerilor este dat de câți votanți ai fiecărui partid vin efectiv la vot.

mai multe, pe moise.ro