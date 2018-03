Moment jenant în viitoarea Capitală Culturală a Europei. Nu s-a mai întâmplat așa ceva la Timișoara de la Revoluție încoace

Suparare mare in randul credinciosilor catolici din Timisoara, dupa ce duminica, pentru prima data in ultimii 27 de ani, procesiunea de Florii nu s-a putut tine in centrul orasului.

Author: Mihai Voican | Sursa: OPINIA TIMIȘOAREI | Publicat: 26.03.2018, 20:12 | Actualizat: 26.03.2018, 20:12