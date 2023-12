myhive S-Park, spaţii moderne de lucru şi socializare

Brandul de office myhive face parte din portofoliul companiei CPI România, iar clădirea de birouri myhive S-Park este emblematică pentru întreg portofoliul. Prezent în România încă din anul 2016, myhive este brandul internațional de clădiri de birouri caracterizat prin design-ul inspirat din industria hotelieră, precum şi printr-o gamă de servicii şi facilități care le permit chiriașilor să se concentreze în totalitate pe dezvoltarea propriilor afaceri şi să construiască o comunitate de succes. myhive este un concept care iese în evidență pentru că este creat în întregime cu respect şi grijă pentru nevoile şi dorințele oamenilor moderni.

Situată în apropiere de Piața Presei Libere şi Parcul Herăstrău, clădirea myhive S-Park este ușor accesibilă cu mijloacele de transport în comun, iar Aeroportul Internațional Henri Coandă este la distanță de doar 10 minute cu mașina. myhive S-Park are o suprafață închiriabilă de 34,300 de metri pătrați, fiind organizată pe 8 niveluri, dintre care două subterane, parter și cinci etaje.

Clădirea se remarcă prin designul modern, asemănător lobby-urilor din hotelurile de lux, şi prin serviciile și infrastructura pe care le oferă. Aici sunt incluse cafenele și un restaurant, o florărie şi ciocolaterie, un salon de beauty, locuri de parcare pentru biciclete, vestiare și dușuri, dar și stații de încărcare pentru mașini electrice. De asemenea chiriașii beneficiază de conexiune Wi-Fi gratuită și se pot bucura de terasele verzi din afara clădirii în timpul zilelor însorite. În plus, proprietatea este certificată BREEAM Excellent şi Access4You.

myhive S-Park oferă spre închiriere spaţii de lucru moderne cu o suprafață începând de la 300 de metri pătrați, pe contracte de închiriere tradiționale şi perioade de 3-5 ani; însă, pentru a răspunde nevoii de flexibilitate de pe piața muncii, clădirea include şi un spațiu de coworking – denumit mycowork. Un alt beneficiu oferit de această clădire este centrul de conferințe, denumit myconference, ce include mai multe săli de meeting, de diferite mărimi, capacitatea totală a centrului fiind de 120 de persoane.

mycowork

Amenajarea spațiului mycowork a fost finalizată în primul trimestru al anului 2022. Clădirea myhive S-Park a fost aleasă pentru a găzdui primul spațiu de coworking al brandului myhive, pe o suprafață de 465 mp. Spațiul este structurat pentru a răspunde cerințelor diverselor tipuri de chiriași și permite atât închirierea unui singur birou sau a unor spații de lucru pentru echipe întregi, cât și a unor zone integrate de coworking. Toți chiriașii au acces la infrastructura modernă comună, spații generoase de lucru, lumină naturală și aer proaspăt.

Spațiile de lucru mycowork se pot închiria pe o perioadă de cel puțin o lună şi oferă diferitelor tipuri de chiriași tot ce au nevoie pentru o zi de lucru: spații individuale de lucru flexibile, bucătărie și zone de lounge pentru relaxare și socializare, diferite tipuri de băuturi răcoritoare, plus focus rooms sau săli de conferință. Versiunea mydesk oferă chiriașilor posibilitatea de a opta pentru un singur birou, în timp ce myroom se adresează echipelor de lucru, iar myflex este gândit ca zonă integrată de coworking.

myconference

Ideal poziționat şi grupat la parterul clădirii, centrul de conferințe este format din 5 săli de întâlnire de diferite dimensiuni și afișaje, menite să găzduiască orice cerință specială de afaceri, întâlnire sau eveniment. Toate facilitățile au fost concepute pentru a stimula creativitatea, oportunitățile unice de comunicare și colaborare.

Conceput pentru sesiuni de lucru inspirate, myconference include o serie de facilități, printre care videoproiector, ecran LCD, conexiune Wi-Fi gratuită, aer condiționat, scaune confortabile, precum şi pereți de sticlă ce asigură multă lumină naturală.

Mai multe detalii pe www.myhive-offices.com sau pe e-mail: [email protected].

Despre CPIPG

CPI Property Group este unul dintre cei mai mari proprietari de real estate din Europa. Cu un portofoliu de proprietăți a cărui valoare depăşeşte 23 miliarde de euro, CPIPG deține proprietăți premium de birouri în principalele capitale din Europa Centrală și de Est: Praga, Berlin, Viena, Bucureşti și Budapesta. Grupul deține, de asemenea, proprietăți de retail în Europa Centrală și de Est, precum și hoteluri, unități rezidențiale şi terenuri.