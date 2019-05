N-au stat cu mâna întinsă! Primarii care și-au scos localitățile din noroaie cu banii de la UE

Banii europeni au schimbat spectaculos viața locuitorilor din comunele care au avut proiecte și deschidere să folosească acest mecanism de finanțare. Un exemplu este comuna Ciugud, din Alba, care a accesat astfel nu mai puțin de 30 de milioane de euro, bani cu care și-a asfaltat toate drumurile, a construit rețele de apă și canal, o microcentrală eoliană, parc industrial, iar acum implementează un proiect de iluminat inteligent, amenajează stații de încărcare pentru mașini electrice și face pași importanți pentru transformarea într-un ”smart village”. Și Comuna Dudeștii Noi din Timiș a accesat circa 12 milioane de euro, dezvoltând infrastructura și economia. De la o rată a șomajului de circa 25% a ajuns sub 1%, iar acum o fabrică din localitate va aduce chiar muncitori din Sri Lanka, fiindcă în localitate nu mai găsește mână de lucru.

Povestea comunei Ciugud

Comuna Ciugud din județul Alba a accesat de la intrarea României în UE nu mai puțin de 30 de milioane de euro. Cu acești bani a dezvoltat infrastructura, iar acum localitatea face pași importanți pentru transformarea într-un ”smart village”.

”Până acum am accesat undeva la 30 milioane de euro. Pe fostul exercițiu financiar am accesat în asociere cu o comună vecină fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii de apă, apă uzată, asfaltări de drumuri, circa 7,5 milioane de euro. Am făcut vreo 47 de km de rețea de canalizare cu două stații de epurare, comuna vecină a făcut 50 km de rețea de apă cu stație de pompare și rezervoare. Comuna noastră a mai asfaltat străzile pe acest proiect. Apoi am avut un proiect pentru înființarea unui grup de acțiune locală, noi fiind capitala unei microregiuni formate din 27 de comune și un oraș. Am fost prima comună din țară care a asfaltat drumuri de câmp, în asociere cu alte două comune, o rețea de 30 km de drumuri de câmp care leagă 3 comune, 7 sate și deservește circa 3.000 ha de teren și 15 ferme. Am luat fonduri europenene pentru o microcentrală eoliană care ne produce energia pentru iluminatul public, am făcut sediul Primăriei, cămine culturale. Pe actualul axercițiu am accesat circa 12 milioane de euro. Avem proiecte pe infrastructura rutieră, drumuri, un pod, un proiect pe iluminat inteligent, ne producem energia electrică cu panouri fotovoltaice pentru primărie, o școală și două stații de încărcare publice pentru mașini electrice. Vrem să devenim primăria fără hârtii”, a declarat pentru HotNews.ro Gheorghe Dămian (fost PSD, acum independent), primarul comunei Ciugud.