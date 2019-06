”Nașii lui DRAGNEA”: S-a anunțat darul de nuntă!

Claudiu Manda a trecut în noua sa declarație de avere cadourile primite la nunta sa cu deputata Lia Olguța Vasilescu: 246.400 de euro, 334.000 lei și 5200 de dolari.

După nuntă, Olguța Vasilescu a explicat că ANAF nu poate să-i impoziteze darul de nuntă. „În mod sigur achităm împrumutul luat de soț pentru a cumpăra casa (n.r. – împrumutul este de 150.000 de euro). O să trecem în declarația de avere, o să scriem cu cât am rămas după ce am scăzut cheltuielile. Am vorbit cu cei de la ANAF și le-am spus că noi vrem să plătim impozitul pe banii primiți la nuntă. Au spus cei de la ANAF că darurile nu se impozitează”, a explicat deputata PSD.

Tot în 2019, Claudiu Manda a împrumutat PSD, în campania electorală cu 436.195 de lei.

În acest an, senatorul PSD și-a mai luat și două apartamente, unul de 224 mp și altul de 66 mp, în Craiova. El și noua sa soție, deputata Olguța Vasilescu, au achiziționat în 2019 două ceasuri, fiecare de 33.000 de lei.

Familia Manda-vasilescu deține bijuterii în valoare de 13.500 de euro.