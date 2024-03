Nawaf Salameh, Alexandrion Group: În zece ani devenim lider global la producția de whisky single malt

Nawaf Salameh, președintele Alexandrion Group, susține că în zece ani compania sa va deveni lider global la producția de whisky single malt.

Într-o conferință de presă susținută pe 21 martie la București, președintele Alexandrion Group, Nawaf Salameh, a afirmată că ținta companiei sale este să devină relevantă la nivel global. În România, compania este deja de câțiva ani lider de piață.

Însă planurile pe termen mediu și lung ale lui Nawaf Salameh sunt extrem de ambițioase: ”Vreau să avem o cotă de piață de 10% în ceea ce privește producția de whisky single malt la nivel global”, a spus antreprenorul de origine siriană, care este stabilit în România din 1983.

În prezent niciunul din cei circa 30 de producători de whisky single malt din lume nu are o cotă de piață de 10%, așa că, dacă planurile afaceristului român se vor îndeplini, el va ajunge liderul de necontestat al acestei nișe.

Dar ambițiile lui Nawaf Salameh nu se opresc la whisky single malt. ”Țintim o cotă de piață de 10% la nivel global pentru brandy și pentru rom. Chiar vom lansa în România câteva branduri puternice în curând, branduri cu rezonanță puternică la noi în țară, dar și în străinătate”, a spus Nawaf Salameh.

Whisky single malt provine de la o singură, unică distilerie. Aceasta nu înseamnă că provine dintr-un singur butoi, ci din mai multe butoaie din ani diferiți. Un single malt whisky este deci un amestec din butoaie diferite, de vechimi diferite, care însă provin de la aceeași distilerie. Vârsta inscripționată pe sticlă arată de fapt care este cel mai tânăr whisky din acest amestec.

Din 2009 Alexandrion Group exportă produsele sale și pe piețe externe și totodată importă branduri internaționale de băuturi spirtoase și vinuri.

În 2017 grupul de companii a demarat extinderea la nivel global prin deschiderea biroului de operațiuni globale din Cipru și a biroului din Brazilia. Ulterior a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al V.M. Cavaway Ltd., care are ca activitate principală comercializarea și distribuția de băuturi alcoolice. În prezent, Alexandrion Group construiește o distilerie în New York (SUA), o investiție de 100 mil. USD.

Alexandrion Group are sediul central în România și birouri în Grecia, Cipru, Brazilia și SUA și urmează Japonia.