NEGOIȚĂ a părăsit furios întâlnirea cu TEODOROVICI: ”Ne minte în față”

Scandal pe bani între primari și Guvern! Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a ieșit supărat de la discuțiile cu Eugen Teodorovici, spunând că promisiunile ministrului de Finanțe sunt „vorbe goale, vorbe în vânt”.

„Diferența dintre noi și animale este că noi avem cuvânt, că dacă nu avem cuvânt, atunci nu mai este nicio diferență. E, vreau să vă spun cu mult regret că este cazul. Am venit cu foarte mare suspiciune la această întâlnire, pentru că n-am înțeles de ce trebuie să mai discutăm un lucru pe care l-am discutat deja și l-am comunicat. (…) De ce credeți că ne-au chemat astăzi? Promisiunea pentru acest Guvern și acest ministru de Finanțe sunt vorbe goale, vorbe în vânt. Care e evaluarea lor? Zero! Nu sunt capabili să-și respecte angajamentele și ne mint pe toți. Este pur și simplu inadmisibil și pot să vă spun că eu nu pot participa și de aceea am și ieșit”, a spus Robert Negoiță.