Nevoit să REVINĂ în locul care l-a traumatizat: minerul rănit la Lupeni s-a întors la muncă

Raul Cizmaşiu are 40 de ani, e miner de când se ştie, iar soţia lui şi cei doi copii depind de salariul său. Între timp, dosarul de ucidere din culpă are primii suspecţi – trei şefi ai Complexului Energetic Hunedoara.

Raul Cizmașiu, miner supraviețuitor: Tot timpul și în fiecare lună va veni o dată de 5 în care îmi voi aduce aminte, va veni luna octombrie în fiecare an, n-o să fie ușoară, dar nu pot să fac nimic. A fost o chestie de o secundă, două în care nu am apucat decât să strig fugiți, că se închide totul pe noi și murim aici.

Sunt gândurile care îl macină în fiecare zi pe Raul Cizmașiu, singurul miner care a supraviețuit accidentului de la Lupeni de la finalul lui octombrie 2017. A pierdut doi prieteni în mină. El însuși a rămas blocat 12 ore sub tone de cărbune și fier.

Raul Cizmașiu, miner supraviețuitor: Mi-am retrăit toate momentele din viața mea. După cinci ore, îmi puneam problema că n-o să mai vină nimeni să ne ajute să ne scoată de acolo.

La cinci luni de la tragedie, Raul Cizmaşiu a revenit în mina care i-a ucis colegii. Are 40 de ani şi altceva nu ştie să facă: şi-a petrecut în subteran mai bine de jumătate de viaţă. După tragedia din octombrie, autoritățile au promis dotări mai bune în subteran. Raul nu are încă putere să coboare la 200 de metri sub pământ, în locul în care şi-a pierdut prietenii.