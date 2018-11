Bădălău nu a spus nici calitatea în care a fost chemat şi nici dosarul în care a fost citat de către procurori.

„Nu (nu e dosarul în care e Tăriceanu -n.r.). Nu ştiu, nu ( legat de Tel Drum -n.r.). Ca orice cetăţean normal am dat curs invitaţiei şi am declarat ce am avut de declarat. Nu pot să spun că a fost o surpriză plăcută”, a declarat Niculae Bădălău, la ieşirea de la DNA.

Claudiu Manda a ajuns și el la DNA în jurul orei 13.00 și nu se știe în ce dosar și în ce calitate a fost chemat.