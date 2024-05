Nou incident cu un avion Boeing: Aterizare la Istanbul fără roţile din faţă – VIDEO

Aeronava, care decolase de pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, a informat turnul de control de pe aeroportul din Istanbul că trenul de aterizare nu se deschide şi a aterizat cu îndrumare din partea turnului, a precizat ministerul în comunicatul său.

Echipele de salvare şi de stingere a incendiilor de pe aeroport au fost mobilizate înainte de aterizare, dar nimeni nu a fost rănit.

Ministerul nu a indicat motivul defecţiunii tehnice.

Aeronava implicată este un avion de tip cargo Boeing 767, vechi de aproape 10 ani, unul dintre cele mai comune avioane cargo, bazat pe modelul avionului de pasageri 767 care datează din anii 1980.

FedEx a precizat într-un comunicat că se coordonează cu autorităţile de anchetă şi că va „furniza informaţii suplimentare pe măsură ce acestea vor fi disponibile”.

Imagini video obţinute de Reuters arată scântei şi ceva fum în timp ce partea din faţă a avionului se freacă de pistă înainte ca aparatul de zbor să se oprească şi să fie stropit cu spumă de stingere a incendiilor.

Pista a fost închisă temporar pentru traficul aerian, dar celelalte piste ale aeroportului funcţionau în continuare în mod normal, a declarat operatorul aeroportului IGA.

Producătorii nu sunt de obicei implicaţi în operarea sau întreţinerea avioanelor cu reacţie odată ce acestea intră în serviciu, dar Boeing a fost supus unei intense monitorizări din partea presei şi a autorităţilor de reglementare în urma unei serii de incidente cu avionul său mai mic 737.

A Boeing 767 cargo plane crash-landed at Istanbul airport with a loose landing gear

The plane belonging to the American postal company Fedex was on a flight from Paris. It landed only at the second attempt and „pecked” its nose into the runway. There were no casualties.

