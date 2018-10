NU putem face faţă unui nou Colectiv! Anunţul a fost făcut chiar de ministrul Sănătăţii

“În acel moment (al incendiului de la Colectiv – n.r.) cred că România ar fi trebuit să recunoască faptul că nu poate trata un număr atât de mare de pacienţi cu arsuri, nicio ţară din lume nu poate trata în acelaşi timp un număr atât de mare de pacienţi. (…) Nu am urmărit ce a spus ministrul Bănicioiu în acel moment, dar pot să vă spun că nu putem trata 60 de pacienţi cu arsuri, în acest moment în România, nu putem trata nici 30 cu arsuri grave”, a spus ministrul Sănătăţii, joi seara, la TVR.

Ea a susţinut că s-au făcut paşi importanţi, dar nu suficienţi, pentru a putea trata pacienţii cu arsuri grave.

“Pot să vă spun că în acest moment s-au făcut paşi importanţi, deşi nu suficienţi, pentru a putea trata pacienţii cu arsuri grave, că azi s-a publicat pe site-ul Băncii Mondiale un caiet de sarcini privind achiziţia unor componente pentru centre pentru marii arşi, că în 6 august 2018 am semnat un contract pentru studiu de fezabilitate pentru patru centre pentru marii arşi, pentru că nu pot să spun de ce banii Băncii Mondiale pentru aceste construcţii au fost blocaţi atâţia ani. Important este că acum facem paşi înainte. Unul dintre primele mele acte normative semnate la 1 martie 2018 a fost Ordonanţa 8, care prevedea prelungirea decontării tratamentului pentru răniţii din Colectiv până în 2020 şi extindea decontarea atât în clinicile private, cât şi cele de stat”, a explicat Pintea.

Ministrul a subliniat că “lucrurile se mişcă” privind centrele de arşi.

“Au trecut trei ani, eu spun că lucrurile se mişcă, nu suficient, cu siguranţă. Am văzut câteva reportaje făcute de colegii dvs. în câteva oraşe unde se presupune că există centre pentru arşi (…); s-au livrat o parte din echipamente, se folosesc în terapiile intensive din acele spitale, asta nu înseamnă că nu s-au livrat, că au rămas nişte încăperi pe care va trebui să le mobilăm cu aparatură, dar o parte din aparatură a plecat. Aş vrea să se ştie clar că lucrurile se mişcă, nu suficient, depindem de proceduri de anumite lucruri. Mie mi-ar plăcea să le mişc foarte repede, din păcate, ar fi trebuit mişcate de când s-au semnat acele contracte sau acorduri”, a explicat ministrul Sănătăţii.

Pintea a precizat că în cazul în care s-ar întâmpla o tragedie asemănătoare cu cea de la Colectiv, ar trebui declanşat mecanismul de protecţie civilă.

“Să declanşăm mecanismul de protecţie civilă, să cerem ajutor (într-un caz asemănător cu cel de la Colectiv – n.r.). Atât de mulţi pacienţi cu arsuri grave nu pot fi trataţi în nicio ţară, nu în România în acest moment. Asta aş face, pentru că am avut pacienţi cu arsuri pe care i-am trimis în străinătate şi am avut cazuri în care mi s-a cerut semnătura ministrului sănătăţii, pentru că nu puteam face plata înainte, neavând dosarele aprobate. Da, există o birocraţie pe care am modificat-o, vor fi nişte proceduri mai rapide, dar până la urmă ne-am asumat şi asta. Păstrez acel document în care spun: eu, ministrul Sănătăţii, îmi asum să trimit aceşti pacienţi acolo. Până la urmă, cred că este vorba şi de curaj şi de dorinţa de avea grijă de oameni şi nu spun că am avut-o doar eu, au făcut-o mulţi”, a conchis Sorina Pintea. AGERPRES