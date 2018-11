Nu vrei să faci muncă în folosul comunității? TRECI la închisoare!

Iniţiatorii, în total 54 de parlamentari PSD printre care şi ministru Afacerilor Interne, Carmen Dan, susţin că actuala lege se află într-un soi de cerc vicios.

„Mai exact, o persoană care comite o contravenţie este amendată, şi dacă nu plăteşte, amenda se transformă în decizie de efectuare a unor ore de muncă în folosul comunităţii, care nu sunt făcute, aşa că persoana respectivă este din nou amendată, iarăşi nu plăteşte, şi tot aşa, până intervine, eventual, prescripţia faptei. Legea ar trebui să instituie pedepse mai aspre, pentru cei care ignoră cu desăvârşire prevederile legale, liniştiţi fiind pentru că nu au venituri şi bunuri care să fie executate silit pentru recuperarea sumelor datorate”, spun iniţiatorii.

Specialiştii juridici sunt de părere că această modificare deşi benefică poate avea totuşi consecinţe neprevăzute. „Sunt de acord cu această propunere, şi cred că în momentul în care această modificare va fi adoptată cu siguranţă vom vedea mai mulţi doritori să-şi plătească datoriile faţă de societate. Vorbim de latura preventivă a legii, iar în acest caz cred că efectele ei vor fi vizibile”, a declarat avocatul Adrian Cuculis. Acesta a subliniat că totuşi există un risc ca unele consecinţe să scape de sub control. „Poate să fie o altă chestiune care să scape de sub control. În contextul în care pedepsele sub 5 ani pentru fapte lipsite de violenţă se vor executa la domiciliu, dispunem de resursele necesare sa-i supraveghem şi pe toţi cei care nu fac muncă în folosul comunităţii?”, scrie adevarul.ro.