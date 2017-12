Numire surprinzătoare la ASF: Cristian Muntean devine consilier pe media al prim-vicepreședintelui Wlassopol

Din noua poziție, Muntean spune că vrea să asigure o protecție reală a consumatorilor de asigurări și să formeze un corp al constatatorilor de daună independenți, susținând că nu este “pila nimănui” și nu are obligații politice.

Numirea este considerată neinspirată de către mai mulți responsabili din zona asigurărilor, vehiculându-se chiar și ideea că Muntean ar fi în conflict de interese.

Profit.ro a relatat o serie de alte numiri surprinzătoare la ASF, precum aducerea Ioanei Cazacu, fost secretar de stat și fost director al Departamentului pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și fina fostului premier Victor Ponta, la șefia uneia dintre cele mai importante Direcții din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, susținută tot de prim-vicepreședintele Ovidiu Wlassopol, fostul soț al Liei Olguța Vasilescu, ministrul Muncii.

Printre consilierii prim-vicepreședintelui ASF Ovidiu Wlassopol se numără și Monica Mișa, soția ministrului Finanțelor. Tot în ASF lucrează și soția lui Wlassopol, Ovidiu Wlassopol (40 de ani) a fost numit în structura de conducere a ASF cu sprijinul PSD, după ce 4 ani a fost consilier de cabinet la ASF și alți 4 ani tot consilier de cabinet, dar la fostul CNVM. Anterior, din 1998 până în 2002, a lucrat în presă, ca redactor la Jurnalul Național, la Libertatea și la Pro TV.



Pe 22 decembrie, Muntean anunța pe Facebook că a fost numit consilierul lui Wlassopol. Iată mesajul său:

”Asa cum stiti, imi doresc mult sa pot schimba in bine sistemul de asigurari auto din România. Pentru toate realizarile obtinute: legea RCA, norma RCA, pretul RCA, evaluatorii SalFin, constatatorii de dauna independenti, presedinti ai ASF, etc, am luptat, indiferent de riscuri.

Am stiut insa, ca sunt lucruri pe care nu le poti schimba “de pe margine” si uneori trebuie sa intri in groapa cu lei pentru a reusi.

Azi am acceptat propunerea de a fi consilierul in relația cu institutiile media din partea Prim Vicepresedintelui ASF, responsabil de sectorul de protectie a consumatorului. Am acceptat aceasta propunere deoarece vreau sa reusesc sa duc la bun sfarsit urmatoarele proiecte:

– Asigurarea unei protectii reale a consumatorilor de asigurari;

– Constituirea corpului constatatorilor de dauna independenți;

– Sprijinirea proiectului SalFin, dupa ce conciliatorilor aflati in incompatibilitate le-a fost suspendat dreptul de practica.

Stiu care sunt riscurile pe care mi le asum si vreau sa fie clar: nu sunt pila nimanui; nu sunt numit politic si nu mi-am asumat nicio obligatie politica; nu am niciun fel de obligatii personale fata de cineva.

Stiu, de asemenea, care sunt si responsabilitatile mele fata de consumatorul roman de pe piata asigurarilor si nu sunt un om care sa fuga de responsabilitati.

Celor care au crezut si cred in mine vreau sa ii asigur ca pot avea in continuare incredere in mine, in proiectele mele si in onoarea mea.

Ma bazez pe sprijinul celor care vor sa schimbe in bine aceasta piata si sper ca atat UNSAR, UNSICAR si o parte dintre angajatii din ASF sa realizeze faptul ca aceasta schimbare este absolut necesara si ceruta de societate.

Incepand de azi, mi-am inaintat demisia din functia de presedinte al ASSAI, urmand ca in cursul lunii Ianuarie 2018 sa aiba loc alegerea viitorului presedinte. Sunt sigur ca organizatia este puternica si se va dezvolta in continuare”.