O afacere cu tot mai mare succes în România. Ce sunt „microplantele”

– Aceasta este begonia, este o specie pe care o folosesc destul de intens, pentru că ea vine şi cu un aport de aromă în comparaţie cu panseluţa care are o aromă neutră, spune Cristian Tudor.

Florile-vedetă sunt însă panseluţele. Pentru că sunt viu colorate, bucătarii le folosesc ca să înfrumuseţeze farfuriile.

„Dacă stăm să ne uităm la nişte scrieri de acum mulţi, mulţi ani, în nişte cărţi de bucate de la 1800 şi ceva, crizantemele erau utilizate în salate, florile de boranza, la fel, erau utilizate în preparate şi oamenii le adăugau acolo nu doar pentru partea estetică”, spune Cristian Tudor.

Cristian Tudor a început să cultive microplante şi flori comestibile în urmă cu patru ani, pe când lucra la o companie grecească, producătoare de răsaduri.

„Mă documentam pe un portal ştiinţific din America despre o boală nou apărută la cultura de pepeni şi într-un subsol am găsit acest titlu: Microplantele, noua generaţie a mâncării. Pentru mine, chestia aia a fost aşa, un moment în care am zis, băi, chiar dacă sună clişeic, asta vreau să fac”, povestește Cristian Tudor, antreprenor.

Primele culturi le-a obţinut pe balconul apartamentului său din Drumul Taberei. După ce a plantat seminţe în solarul părinţilor, a făcut credit pentru a-şi construi o seră. Marfa obţinută şi-a găsit rapid clienţi – câteva restaurante din Bucureşti.

Cristian Tudor, antreprenor: „Era fix pe principiul am nevoie de ceva, dar nu ştiu de ce şi până nu au văzut nu au ştiut că le trebuie. În momentul în care am ajuns la ei au zis, ok, ne trebuie. Căutau variante în aşa fel încât să îşi îmbunătăţească farfuriile”.

Vorbim practic despre specii normale de legume care sunt utilizate în alimentaţie în prima fază de vegetaţie, fără a mai fi lăsate să ajungă la maturitate.

„Microplantele intră şi sunt considerate a fi în categoria superfood, a acelor supermâncăruri pe care dacă le consumi, rămâi cu nişte beneficii foarte clare”, explică Marius Tudosiei, realizatorul emisiunii „Sănătatea în bucate” de la Digi24.