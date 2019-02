O comună bea apă plată pe bani europeni, alta își caută SALVAREA în nămol. Două lumi, la 40 km distanță

Lângă ruine, o casă şubredă. Două bătrâne îi împart odăile. Le păzesc doi câini priponiţi şi-o mână de icoane. Pe vremuri, amândouă au lucrat la conserve. Doar Ioana vrea să-şi depene însă povestea. Are 75 de ani, o pensie măruntă şi destule necazuri…

Comuna Mitreni, săracă şi datoare

Peste Argeş, un pod de ţevi, strâmb, leagă o bucată din comună. Când se umflă râul… piere. Primăria îl reface mereu cu ţevi de la judeţ, din Călăraşi. Niciodată însă mai trainic şi mai frumos, ca-n poveste. În comuna asta, primăria e în fostul C.A.P, primar e… Minciună. Tudorică Minciună. Mandatul doi, anul trei. Buget mic, fonduri europene – zero. Cu ani în urmă, fosta administraţie a obţinut bani europeni pentru alimentarea cu apă a comunei. Au făcut lucrarea, dar n-au respectat cerinţele contractuale şi s-au trezit că trebuie să returneze banii primiţi: 1 226 000 de lei. Altfel spus, jumătate din bugetul pe-un an al comunei.

Tudorică Minciună,primarul comunei Mitreni: Banii au fost cheltuiţi, apa funcţionează, avem peste 700 de abonaţi, peste jumătate din efectivul de populaţie. Nu s-a găsit niciun leu furat, dar s-au găsit nişte erori în achiziţiile publice.

Nămolul sapropelic, comoara din baltă

Situaţia a blocat investiţiile. Nu sunt bani, nu sunt investitori la poarta primăriei. Salvarea comunei ar putea veni însă… din baltă. La jumătatea anilor 80, sub cele 20 de hectare de apă, cercetătorii au găsit nămol sapropelic, terapeutic. În 1991, Tudorică Minciună, pe atunci om de afaceri, a cumpărat pâmânt pe mal şi-a vrut să facă un centru de tratament: La parter a fost gândită sala de mese, bucătărie, magazii pentru aprovizionare. La etaj a fost partea de cazare şi sus cabinetele medicale.