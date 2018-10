O filială PSD cere în continuare demisia lui Dragnea. “Avem nevoie de un lider serios”

În cadrul unei conferinţă de presă, primarul municipiului Brăila a precizat că nu se aşteaptă la consecinţe neplăcute în ceea ce priveşte alocarea fondurilor de la nivel naţional pentru judeţul şi municipiul Brăila. Asta după ce atât el, cât şi preşedintele Consiliului Judeţean, Iulian Chiriac, precum şi preşedintele PSD Brăila, Mihai Tudose, şi-au exprimat public punctul de vedere pe acest subiect.

“Nu cred că vor fi niciun fel de consecinţe, deoarece noi ne-am spus punctul de vedere tranşant şi ni-l vom spune din nou, dacă va mai fi cazul sau dacă cineva îşi permite să găsească vreo modalitate prin care judeţul sau municipiul Brăila să aibă bani mai puţini. Acum vorbim de formule de finanţare, de reguli clare şi nu putem să vorbim de un subiectivism în alocarea finanţărilor. Cert este că inclusiv prin acea poziţie tranşantă pe care am avut-o, noi ne-am asumat acest lucru, iar de atunci şi până în prezent, nu am fost contactaţi de nimeni din conducerea partidului, pentru a ni se solicita un punct de vedere sau a avea o discuţie vizavi de poziţia pe care noi am adoptat-o. Dar chiar dacă am fi contactaţi, noi ne-am menţine punctul de vedere legat de Liviu Dragnea şi am face nişte recomandări în acest sens”, a declarat Dragomir.