Odă Vioricăi Dăncilă în Q Magazine: „Un premier-minune şi sănătos într-o societate bolnavă“

Sub titlul „Adevăruri nespuse despre Viorica Dăncilă. Şi trist, şi sincer“, revista Q Magazine îi face un adevărat elogiu premierului României, jignindu-i în egală măsură pe contestatarii acesteia. Imaginea care ilustrează textul este o copie a celei cu actriţa Robin Wright, prin care Netflix a promovat ultimul sezon „House of Cards“. „Dacă atributele depreciative cu care societatea românească a copleşit-o pe Viorica Dăncilă, prima femeie prim-ministru din istoria României, ar fi adunate într-o carte, am avea posibilitatea să realizăm un dicţionar al infamiei de dimensiunile unei enciclopedii“, este fraza de început a articolului semnat de Nora Noapte.

Autoarea vorbeşte despre „maidanizarea României şi polarizarea societăţii româneşti“ ca principale motive ale tratamentului incorect aplicat Vioricăi Dăncilă, acuzându-i pe critici că adoptă „atitudini absolut iraţionale şi radical negative, iar insulta ca unic limbaj“.

