OFERTĂ de ultimă oră pentru minerii greviști...

Iată oferta Ministerului:

Ca urmare a discuțiilor din data de 17.01.2019, dintre conducerea Ministerului Energiei, conducerea Sociețății Complexului Energetic Oltenia S.A și reprezentanții legali ai sindicatelor, în condițiile reluării imediate a activității, au fost stabilite următoarele :

În limita prevederilor bugetare, se va acorda un spor de productie astfel:

– Pentru personalul muncitor din activitatea de producție, mentenanță și transport cărbune etc va fi acordată o sumă 1000 lei brut, respectiv 585 lei net;

– Pentru conducători formatie lucru din activitatea de producție, mentenanța și transport cărbune etc va fi acordată o sumă 700 lei brut, respectiv 409 lei net;

– Pentru personalul de conducere din activitatea de producție, mentenanță și transport cărbune etc va fi acordata o sumă 500 lei brut, respectiv 292 lei net;

Pentru alte categorii de personal din activitatea tehnică, exploatare, mentenanță, transport cărbune, sumele vor fi convenite în cadrul comisiei de negociere.

De asemenea vor fi acordate vouchere de vacanță pentru toti salariatii în sumă de 1450 lei, incepand cu data de 01.05.2019. Prima pentru sarbatorile pascale se va acorda in aceleasi conditii ca si primele pentru Ziua Meseriei, reprezentand un castig net de cel putin 330 lei.

Administrația se angajează să nu inițieze niciun fel de măsuri în vederea aplicării de sancțiuni față de salariații participanți la grevă, în condițiile recuperării timpului de lucru.

Ministerul Energiei garantează cele mai sus stabilite și va întreprinde demersuri pentru promovarea actelor legistrative necesare aducerii la îndeplinirea angajamentelor asumate de administrație.