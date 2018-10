Oficialii români au minţit Comisia de la Veneţia. Dar au fost prinşi

Cele trei articole traduse eronat vizează două infracţiuni din Codul penal – traficul de influenţă şi abuzul în serviciu – şi prevederea din Codul de procedură penală privind evaluarea probelor în momentul condamnării. Maniera de a „greşi” nu pare deloc întâmplătoare: la primele două articole au fost eliminiate cuvinte în versiunea engleză faţă de cea românească, iar la ultimul a fost adăugat un cuvânt. Sensul „greşelilor” a fost însă, în toate cele trei cazuri, acelaşi: acela de a prezenta Comisiei de la Veneţia versiuni mai moderate şi mai conforme standardelor internaţionale, faţă de textele adoptate în realitate în Parlament.

Legiuitorul român a ales să incrimineze traficul de influenţă dacă făptaşul, în schimbul traficării influenţei sale pe lângă un funcţionar public, pretinde, primeşte sau acceptă promisiunea „de bani sau alte foloase materiale”. În varianta în engleză, textul a fost redactat astfel: „Soliciting, receiving or accepting the promise of money or other benefits” – adică doar „alte foloase”. Se observă că lipseşte cuvântul „material” între „other”(alte) şi „benefits” (foloase), aşa cum ar fi sunat o traducere corectă.

