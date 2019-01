Olguţa Vasilescu, ADEVĂRUL despre Liviu Dragnea şi mutarea ei la alt minister

“Observ ca, deşi liderul PSD Dolj Claudiu Manda a dat ieri un punct de vedere ziarului Capital, minciunile despre persoana mea continua… De aceea, revin cu precizări, pentru ultima oara:

1. Nu Liviu Dragnea a cerut mutarea mea la alt minister. EU am solicitat acest lucru, cu riscul asumat sa rămân in afara guvernului, pentru ca la Ministerul Muncii am reuşit sa îndeplinesc programul de guvernare care avea termen de finalizare 2020.

2. Nu am vorbit vineri nici măcar telefonic cu Liviu Dragnea, iar dacă era ceva de reproşat nu el era persoana in cauza, pentru ca nu el a declanşat aceasta situaţie.

3. Nu o cunosc pe doamna de la ANAF şi nu am propus-o pe vreo funcţie”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu, pe Facebook.