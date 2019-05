Omul care a ajutat PSD să aducă atâția oameni la Iași: ”Dragnea are caracter”

Presedintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT), Augustin Hagiu, spune ca a contribuit la mobilizarea celor mai multe dintre masinile cu care au fost dusi la Iasi participantii la mitingul PSD de joi. Liderul sindical sustine, insa, ca efortul sau si al membrilor FORT n-ar fi avut ratiuni politice, ci strict economice.

Augustin Hagiu arata ca transportul membrilor PSD la mitingul de la Iasi s-ar fi facut cu contract si contra cost.

“S-a speculat in presa ca au fost 100 de autocare. De fapt, au fost circa 700 de vehicule de transport persoane. De ce au luat masini de la noi? Din cauza ca din alta parte nu aveau de unde.

Acest transport nu inseamna ca noi facem politica. Nu facem, din cauza ca ne-o interzice Legea Patronatelor. Dar va spun ca si mamei lui Stefan cel Mare ii dadeam masini, daca mi le cerea. Oricand, cu o conditie: sa fie contra cost si cu contract.

A existat o vreme cand ma sunau liderii FORT din teritoriu, speriati ca liderii politici fac presiuni asupra lor. Si nici nu stiau oamenii nostri ce-i asteapta daca nu asigurau transportul la presiune politica. Eu le spuneam atunci sa nu asigure transport, ca nu vor fi platiti. M-am implicat si intre timp problema s-a rezolvat.

Acum, liderii politici care au coloana vertebrala si caracter – si contrar opiniei publice, Dragnea are si coloana vertebrala si caracter – mi-a spus demult: ‘Daca din teritoriu mai sunt presiuni de tipul asta, ma sunati si le dau eu palma peste ochi’. Si conventia asta functioneaza.

Cei care se ocupa de logistica la PSD ma contacteaza si eu ii pun in legatura cu ce capacitati libere avem la acel moment. Asa ca, pe contract, contra cost, membrii FORT merg sa le ia banii. Care-i problema? Oricine poate face miting. Pe mine mitingul lor nu ma intereseaza!

Daca vreun lider din teritoriu face pe desteptul si cere altceva, pun mana pe telefon si il sun pe liderul politic. In cazul de fata, n-a fost nevoie.

Per total, va pot spune ca au fost circa 700 de masini. In rest, nu ma intrebati chestiuni de logistica, pentru ca nu e treaba mea. Tariful e treaba fiecarui transportator in parte. Treaba mea este sa evit abuzurile politice la adresa transportatorilor”, a declarat pentru Ziare.com Augustin Hagiu.

