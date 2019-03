Orașul din România în care poți câștiga o excursie în POLONIA dacă-ți plătești taxele

Ideea i-a venit primarului Vladimir Petruț în urmă cu trei ani, după ce administrația locală nu a mai avut bani ca să plătească factura de gaz: ”Am păţit într-un an că nu am reuşit să plătim utilităţile la timp şi era să avem blocate, practic, gazele. Şi, mai mult, după ce am plătit, după două luni și jumătate ne-a venit o penalitate de 8.000 de lei, pe lângă factura pe care o aveam de plătit.”

Tot ce trebuie să facă oamenii este să-şi achite integral, până la 31 martie, atât impozitul pe proprietăţi, cât şi utilităţile. În primele două luni au crescut încasările din aceste taxe cu 45 la sută faţă de anul trecut.

”Banii ăştia ne ajută”, recunoaște primarul oraşului Cavnic. ”Suntem cu salariile la timp, cu utilităţile, inclusiv avem bani şi putem să dăm drumul la unele investiţii ca să nu aşteptăm bugetul.”

Excursia în Polonia pentru două persoane costă 260 de euro. Pentru mulţi localnici o călătorie într-o altă ţară ar fi o premieră.

