ORBAN promite funcții! Un lider ALDE a confirmat...

Liderul grupului ALDE din Senat, Daniel Zamfir, a declarat luni, la Antena 3, că președintele PNL Ludovic Orban le-a promis parlamentarilor ALDE, direct sau prin mesageri, funcții de miniștri și locuri pe liste la parlamentare dacă votează moțiunea de cenzură, după cum a relatat STIRIPESURSE.RO pe tema jocurilor pentru motiunea de cenzură.

„Pe mine nu m-a sunat Orban, dar a trimis un sol, a trimis mesageri. Asa a facut cu mine, cu altii nu a facut asa. Unora le-a promis functii de ministri, altora le-a garantat locuri pe viitoarele liste la alegeri. Ghinionul dlui Orban este ca il cunoaste toata lumea, stie ca nu se tine de cuvant. Pe el si pe solii domniei sale, colegii nostri i-au trimis la plimbare. Cum vorbele lui Orban nu fac doi bani, nimeni nu a luat in serios propunerile. Domnia sa este intr-o situatie lose-lose (pierde in ambele variante – n.r.), esecul acestei motiuni va fi in carca domniei sale, Rares Bogdan e in pole-position. Ce-a castigat acum PNL la aceste alegeri e datorita lui Rares Bogdan si s-ar face dreptate cu asemenea politicieni ca Orban care face intelegeri pe sub masa. Imi poate spune cineva un proiect de lege al dlui Ludovic Orban dupa 30 de ani de politica? Nimeni nu sta la masa cu el, nici Ponta, nici Barna, nici Ciolos, nici Kelemen Hunor, nu sta nimeni de vorba cu el pentru ca il cunoaste toata lumea ca este un om neserios”, a zis Daniel Zamfir.