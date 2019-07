OSMANOVICI de la CNAS a obosit. Dă vina pe jurnaliști

Purtătorul de cuvânt al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Daniel Osmanovici, a dat joi vina pe jurnalistul RFI care l-a intervievat pentru declarația pe care a făcut-o, conform căreia oamenii mor cu sau fără funcționarea cardului de sănătate.

”Am greșit. Mi s-a părut atât de revoltătoare speculația jurnalistului că din cauza blocajului temporar al platformei online ar putea muri oameni, încât am reacționat într-un mod total nepotrivit și lipsit de empatie. Pentru cine are răbdarea să asculte declarția mea va înțelege mai bine. În ultimele 17 zile, am explicat situația de multe de ori și am dat zeci de interviuri. Se poate întâmpla să obosești și să greșești. Îmi pare rău”, a scris Osmanovici pe Facebook.

Într-o încercare de a scuza disfuncționalitățile sistemului cardului de sănătate, căzut de 17 zile, Daniel Osmanovici a declarat miercuri la RFI că ”oamenii mor oricum, și cu, și fără sistem” (sistemul de funcționare al cardului de sănătate – n. red.).

În urma acestei declarașii, premierul Viorica Dăncilă i-a cerut ministrului Sănătății Sorina Pintea demiterea din funcție a purtătorului de cuvânt și a directorului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).