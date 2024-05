Ovidiu Ionescu și Bernadette Szocs: „La Paris putem cuceri medalia olimpică pe care o visăm”

Situați pe locul 8 în lume, Ovidiu Ionescu și Bernadette Szocs sunt deciși să urce pe podium la Paris.

Veste mare pentru tenisul de masă românesc: ocupantă a locului 8 în clasamentul mondial, perechea formată din Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu a primit confirmarea oficială a calificării în proba de dublu mixt, la Jocurile Olimpice de la Paris. Un nou vis împlinit pentru cei doi sportivi, care fac echipă de aproape 14 ani.

Ovidiu Ionescu spune că perechea lor s-a născut după ce Bernie și fratele ei, Hunor, și-au dat seama că nu pot juca împreună.

„Cred că în 2010-2011 Bernie a încercat să joace cu fratele ei, dar cred că se certau mai mult decât savurau acest mixt, așa că am încercat noi doi să jucăm. Imediat au venit rezultatele și iată că după aproape 14 ani jucăm încă împreună și obținem rezultate din ce în ce mai bune” – Ovidiu Ionescu, component al lotului național de tenis de masă, calificat la JO, la dublu mixt.

Devenit al 82-lea membru al Team Romania, Ovidiu recunoaște că visul de medalie nu este deloc imposibil. Perechea lor este pe locul 8 în lume, iar victoriile obținute în ultimul an contra unor cupluri foarte solide, le dau mari speranțe că pot scrie istorie la Paris.

„Chiar cred că la proba de dublu mixt putem lua medalia, mai ales că în ultimul an am reușit să învingem numărul 2 și numărul 3 mondial. Am dovedit că jocul nostru e din ce în ce mai bun, creștem de la turneu la turneu. Putem cuceri această medalie pe care o visăm de foarte mult timp” – Ovidiu Ionescu, component al lotului național de tenis de masă, calificat la JO, la dublu mixt.

Secretul succesului acestei perechi e explicat de Ovidiu: cei doi se completează, dar și se calmează reciproc, atunci când nervii sunt încordați la maximum.

„Greu de zis cine e mai nervos, cred că fiecare are etapa lui și avem norocul că știm cum să-l calmăm pe celălalt la momentul potrivit” – Ovidiu Ionescu, component al lotului național de tenis de masă, calificat la JO, la dublu mixt.

Bernadette Szocs: „Doar la Jocurile Olimpice mă gândesc”

Calificată și la individual și cu echipa la Jocurile Olimpice, Bernadette Szocs recunoaște că tot focusul ei se îndreaptă către JO.

„Doar la asta mă gândesc. Când sunt la o competiție internațională mă gândesc să fac rezultate, dar cel mai important pentru mine e să pun în aplicare tot ce antrenez acasă, să găsesc soluții pentru orice obstacol, pentru că cel mai important este la Jocurile Olimpice. Așa că acolo îmi doresc din toată inima să reușesc să cuceresc medalia olimpică” – Bernadette Szocs,componentă a lotului național de tenis de masă, calificată la JO.

Pentru Ovidiu, faptul că face pereche cu o jucătoare de Top 10 mondial este o mare onoare și nu se ascunde să spună acest lucru.

„Este o mare onoare să pot juca alături de ea și mă bucur foarte mult să joc alături de ea, pentru că până la urmă este visul oricărui sportiv să ajungă în Top 10 mondial, să obțină o medalie olimpică, să obțină o medalie mondială. Dar Top 10 mondial are tot respectul meu și sunt convins că nu se va opri pe această poziție” – Ovidiu Ionescu, component al lotului național de tenis de masă, calificat la JO, la dublu mixt.