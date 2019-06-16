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„Patrioţii adevăraţi”, chemaţi la Cotroceni pentru „LIBERTATEA lui Dragnea”

Evenimentul este programat duminică, 16 iunie, între orele 12:00 şi 15:00, iar apelul la protest şochează prin tonul agresiv şi acuzaţii xenofobe şi rasiste şi greşeli gramaticale.

Author: Cristina Popovici | Sursa: Money.ro | Publicat: 16.06.2019, 11:17

„Doar pentru patrioţii adevăraţi” – duminică dimineaţă a fost creată o pagină de Facebook cu ajutorul căreia „patrioţii adevăraţi” sunt chemaţi să protesteze în faţa Cotroceniului, timp de trei ore, în sprijinul libertăţii lui Dragnea şi pentru demiterea preşedintelui Iohannis.

 

“DOAR PENTRU PATRIOŢII ADEVĂRAŢI!!!!!!!!! NU DEGEABA S-AU LUPTAT STAMOSII NOŞTRII PENTRU ŢARA ÎNCEPÂND DE LA CEI MAI MARI DOMNITORI PÂNĂ LA LIVIU DRAGNEA!LIBERTATEEEE LIVIU DRAGNEA!!!! JOS IOHANNIS TRĂDĂTORUL/IMPOSTORUL/DICTATORUL!!! HAIDEŢI SĂ STRÂNGEM RÂNDURILE ŞI SĂ ÎI ARĂTĂM SASULUI CĂ NU ÎI APARŢIN ACESTE MELEAGURI ŞI NU ÎI DĂM VOIE SĂ NE RUPĂ ŢARA!!!!!!!! ROOOOOMMMMAANIIIAAAAAA! P.S. 30 GRADE VOR FI, APA ŞI UMBRELE ŞEPCI CE DORIŢI DVS. LUAŢI-VA MĂSURI PENTRU CLIMA! ÎMPREUNĂ PUTEM ÎNVINGE!!! NU VREM SĂ DEVENIM COLONIE NEMTEASCAAA!!! NICI ÎN RUPTUL CAPULUI! HAAAI ROMÂNIA!!HAI ŢARA MEA FRUMOASĂ!!!”

 



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