Dincolo de limitele imposibilului: INTERVIU Paul Georgescu, înotătorul român care a atins recorduri mondiale sfidând natura

Despre Paul Georgescu presa străină spune că este omul care se odihnește înotând printre oceane.

Supranumit „omul-pește” al României, bucureșteanul a devenit o figură emblematică în lumea sportului extrem mondial, redefinind limitele umane prin determinarea sa neclintită. Performanțele sale dau fiori chiar și celor mai experimentați sportivi, iar înfruntarea apelor înghețate, în locuri încă neexplorate de om, îl face o legendă în devenire.

La 45 de ani, acest adevărat guru al înotului în condiții extreme a reușit să ducă la bun sfârșit proiectul „Oceans Seven”. A devenit astfel cel de-al 31-lea înotător din toate timpurile care a traversat cele mai periculoase șapte strâmtori din lume. Cumva, realizările sale îl așează și alături de marii exploratori români, precum Emil Racoviță și Dumitru Dan (primul globetrotter român).

Paul Georgescu, supererou modern, adevărat explorator al limitelor umane VIDEO

Recent, Paul Georgescu a devenit primul român care a finalizat „Oceans Seven”. Un proiect titanic care implică traversarea celor mai periculoase și provocatoare strâmtori din lume. Inclusiv Canalul Mânecii și Strâmtoarea Tsugaru din Japonia, de unde s-a întors recent. Această ultimă strâmtoare, cunoscută pentru condițiile extreme, a fost traversată de Paul în doar 7 ore și 32 de minute, cu o cască dăruită de campionul olimpic David Popovici. O demonstrație de prietenie și respect între doi titani ai sportului.

Paul a devenit un adevărat mentor pentru tinerii înotători români, contribuind la dezvoltarea Ice Swimming-ului în România și pregătind sportivi pentru competițiile internaționale. Sub îndrumarea sa, echipa românească a reușit să cucerească 10 medalii la Campionatele Mondiale de înot în ape înghețate.

Caută cei mai puternici înotători pentru primul maraton acvatic din România

Paul Georgescu nu este doar un campion, dar și un om cu o misiune: să promoveze înotul în ape deschise și să inspire o nouă generație de sportivi să își depășească limitele. Organizarea concursului Atlantis Man, care include primul maraton acvatic din România, este doar unul dintre modurile prin care Paul continuă să ridice ștacheta în sportul românesc.

Cu un palmares impresionant, care include recorduri mondiale și titluri prestigioase, Paul Georgescu a demonstrat că limitele sunt doar provocări de depășit. De la traversarea Canalului Mânecii până la performanța unică de a înota o milă în apele înghețate ale Antarcticii, superromânul uimit întreg mapamondul.

A traversat Strâmtoarea Tsugaru din Japonia cu casca lui David Popovici

Am stat de vorbă cu Paul Georgescu, campionul mondial la Ice Swimming, primul român care a finalizat Oceans Seven, despre curaj, motivație și puterea de a-ți depăși limitele

Paul, ai devenit primul român care a finalizat proiectul „Oceans Seven”, un adevărat Everest al înotului. Ce te-a motivat să accepți această provocare?

Paul Georgescu: Întotdeauna mi-au plăcut provocările extreme. Încă de când aveam 7 ani și am participat la primul meu concurs de înot în ape deschise, traversarea lacului Buftea. Am simțit că locul meu este dincolo de confortul obișnuit. Oceans Seven a fost o continuare firească a acestui drum. Este un proiect ce te forțează să-ți înfrunți fricile și să găsești puterea interioară de a continua atunci când pare imposibil.

Spui că acest proiect te forțează să-ți înfrunți fricile. Care a fost cea mai mare provocare pe care ai întâmpinat-o?

Paul Georgescu: Fără îndoială, Canalul Nordic a fost cea mai dificilă etapă. Temperatura apei era între 10 și 14 grade, iar meduzele au fost un obstacol neașteptat și periculos. La un moment dat, veninul lor m-a făcut să pierd conexiunea cu echipa de suport ce m-a însoțit. A fost un moment extrem de dificil, am fost la un pas de reanimare. Dar, cu mult efort am terminat. Mi-a luat o bună perioadă de timp să îmi recâștig dorința de a înota din nou.

În condițiile atât de dure în care ai înotat, cum ai reușit să-ți păstrezi motivația și să continui?

Paul Georgescu: Experiența acumulată și motivația interioară sunt cruciale. De exemplu, când am încercat pentru prima oară să traversez Canalul Mânecii, am fost oprit de o furtună violentă. Însă am revenit după o lună și jumătate și am reușit. De asemenea, faptul că am avut alături oameni dragi, cum ar fi David Popovici, care mi-a oferit casca sa pentru ultima strâmtoare, m-a motivat enorm.

Cum îți pregătești mintea pentru trasee atât de lungi și periculoase?

Paul Georgescu: Am dezvoltat metode proprii pentru a face față acestor provocări. Îmi împart distanțele în fragmente mai mici, astfel încât să mă pot concentra pe un obiectiv mai mic la fiecare pas. De asemenea, încerc să îmi păstrez mintea ocupată, să nu mă las copleșit de gândurile negative. Am discutat mult cu David Popovici despre aceste tehnici, și el le aplică în cursele sale.

Pe lângă înotul în ape deschise, ești cunoscut și pentru performanțele tale în Ice Swimming. Ce te-a atras la el?

Paul Georgescu: Ice Swimming a fost o evoluție naturală pentru mine. Mi-a plăcut mereu să împing limitele, iar înotul în apă înghețată este una dintre cele mai dure provocări pe care le poți întâlni. Este vorba de a-ți controla complet corpul și mintea într-un mediu extrem. Am început să practic Ice Swimming și m-am implicat activ în dezvoltarea acestui sport în România, fondând Asociația de Ice Swimming & Open Water România.

Paul Georgescu, inspirație pentru mulți campioni

Ce te motivează să treci de la performanță personală la antrenarea altora?

Paul Georgescu: Am realizat că experiența și cunoștințele mele pot fi de folos generațiilor tinere. Îmi doresc să văd un român reușind în înotul în ape deschise la nivel olimpic. Este o provocare nouă pentru mine, dar mă bucur să pot oferi din experiența mea și să ajut alți sportivi să își atingă potențialul maxim.

Urmează să organizezi primul maraton acvatic din România. Ce ne poți spune despre acest eveniment?

Paul Georgescu: Atlantis Man este un proiect la care țin foarte mult. Este primul maraton acvatic organizat vreodată în România. Sper să fie doar începutul unei serii de competiții care să atragă tot mai mulți sportivi. Vreau să demonstrez că și în România se pot organiza competiții de nivel mondial și că avem sportivi capabili de performanțe extraordinare.

Care este mesajul tău pentru cei care se confruntă cu propriile lor provocări, fie ele în sport sau în viață?

Paul Georgescu: Nu renunțați niciodată, indiferent cât de greu pare. Orice limită este doar o provocare de a merge mai departe și de a deveni mai puternici. Fie că este vorba despre sport sau viață, credeți în voi și în puterea voastră de a depăși orice obstacol. Totul începe cu un pas, și fiecare pas contează.

Ai fost suport pentru echipa de înot a României la JO. Cu ce gânduri te-ai întors de la Paris?

Mi-am propus să antrenez un înotător român care să reprezinte România la următoarele Jocuri Olimpice din Los Angeles. Vreau să văd România pe podiumul olimpic la înot în ape deschise.