PepsiCo investeşte 13 milioane de dolari în fabrica de băuturi răcoritoare Dragomireşti

”PepsiCo, unul dintre liderii industriei de produse alimentare şi băuturi, a anunţat astăzi o investiţie de 13 milioane de dolari în instalarea unei linii de producţie de ultimă generaţie complet automatizate, situată în fabrica de băuturi răcoritoare din Dragomireşti”, anunţă compania.

Linia de producţie este considerată cea mai automatizată din portofoliul PepsiCo din Europa şi poate atinge performanţe remarcabile, producând aproximativ 1 milion de sticle pe zi. Consumul de energie al acestei linii este redus cu aproximativ 30% în comparaţie cu liniile convenţionale, în timp ce eficienţa în consumul de energie per litru produs este cu 30% mai mare. De asemenea, noua linie produce cu 60% mai multe băuturi pe unitatea de timp, utilizând cu 20% mai puţin dioxid de carbon şi reducând consumul de apă cu 30% per litru de băutură produs. În acelaşi timp, aceasta contribuie la scăderea cantităţii de plastic utilizat cu aproximativ 30 de tone pe an.

„Investiţia în automatizare reflectă angajamentul nostru faţă de inovaţie, sustenabilitate şi eficienţă. Noua linie poate produce aproximativ 1 milion de sticle pe zi, consumând în acelaşi timp cu 30% mai puţină energie în comparaţie cu o linie convenţională. Gradul înalt de automatizare a liniei permite angajaţilor să se concentreze pe îmbunătăţirea proceselor, dezvoltarea profesională şi personală, precum şi pe simplificarea continuă a operaţiunilor. Această investiţie ne va ajuta să ne consolidăm poziţia de hub regional de producţie şi distribuţie pentru Europa Centrală şi de Sud-Est.”, a declarat Radu Berevoescu, general manager & senior commercial director East Balkans, PepsiCo.

Noua linie de producţie este echipată cu tehnologii de ultimă generaţie şi este integrată complet în fluxul automatizat din depozit, prin intermediul roboţilor ghidaţi automat, care preiau şi stochează paleţii. În acest fel, produsul trece printr-un proces complet automatizat, de la îmbuteliere până la încărcare în camioane, fără intervenţia umană. Tot automat se realizează şi majoritatea operaţiunilor legate de schimbarea de format sticlă, inclusiv schimbarea matriţelor, ceea ce duce la creşterea eficienţei în procesul de producţie.

Investiţia de 13 milioane de dolari făcută de PepsiCo reprezintă o componentă esenţială a planului lor de dezvoltare pe 5 ani, implementat în fabrica de băuturi răcoritoare Dragomireşti, cu o valoare totală de 40 de milioane de dolari. Acest plan a presupus îmbunătăţirea liniilor de producţie şi creşterea capacităţii de producţie la peste 800 de milioane de litri pe an. De asemenea, a inclus construirea unui depozit complet automatizat pe o suprafaţă totală de 15.000 mp, cu o valoare de 15 milioane de dolari.

În ultimii 10 ani, PepsiCo a investit direct 320 de milioane de dolari în România.

Produsele PepsiCo ajung în peste 200 de ţări şi teritorii din întreaga lume. PepsiCo a generat o cifră de afaceri de peste 86 miliarde dolari în 2022, adusă de un portofoliu de alimente şi băuturi care include Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker şi SodaStream.