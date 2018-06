Personajul pe care Ponta l-a indicat ca fiind autorul operațiunii de propagandă a PSD, fost ziarist care a omorât o tânără cu mașina

Potrivit G4Media.ro, George Harabagiu a distribuit la ora 20.01 afișul preluat apoi de multe organizații județene PSD, și a scris „Alertați organizațiile și grupurile de diseminare din județe. Maximizați impactul postării. Distribuiți în grupuri!”.

George Norocel Harabagiu a fost ziarist la diferite publicații și televiziuni din Neamț. În timpul guvernării PDL, el a fost omul de casă al baronului Gheorghe Ștefan, zis Pinalti. El a condus și televiziunea acestuia, Giga TV, ajungând să dea declarații la DNA în dosarul de corupție privitor la acordarea licenței acestui post.

După ce Pinalti a fost condamnat, Harabagiu s-a mutat în curtea liderului PSD Neamț, Ionel Arsene, zis și ”Șosetuță”. Harabagiu a realizat emisiuni la o televiziune controlată de Arsene. Odată cu apropierea tot mai mare dintre Arsene și Liviu Dragnea, George Harabagiu a fost transferat la București, unde a primit un post de coordonator al campaniilor online ale PSD.

El a fost în mijlocul mai multor controverse pe plan local. În 2011, Harabagiu a accidentat mortal o tânără, fiind cercetat pentru ucidere din culpă, potrivit Adevărul. Același ziar scrie că Harabagiu a fost condamnat la închisoare, în urma unui flagrant delict, pentru că, în 1997, l-a şantajat pe medicul Cornel Alexandrescu, pretinzându-i bani pentru a nu face anumite dezvăluiri în presă.

În 2016, Harabagiu a vrut să candideze ca independent la Primăria Roman, dar nu a adunat suficiente semnături. Presa locală scria la acel moment că Harabagiu nu avea nici un venit declarat, cu excepția a 193.000 de lei din pronosticuri sportive.

Luni, inspirat de declarațiile lui Liviu Dragnea despre șobolani, George Harabagiu a postat următorul text pe contul său de Facebook (cont deschis sub numele Nelu Gardianu):

„ANOTIMPUL “ȘOBOLANILOR !

Chiar nu am nimic cu aceste rozătoare . Au fost ele trimise de D – zeu pe pămînt cu vreun scop. Treaba lor… Mai nou insa, am vazut “ șobolani “ cu girofare ! Bai , da multi ! Șobolani cu serviete, “ gatiti “ ca la nunta , “ incleftati” in costume Armani ( care stăteau pe ei , ca pe gardul prefecturii ). Va este scirba de șobolani ? Sa nu imi ziceți ca DA , pentru ca nu cred ! Pai cum sa- ti fie greata de un șobolan care ti- a fost prim ministru … gen ? Si candidat la Președinție ! Aahh…. Nu știai ca – i șobolan ? Trist ! Ti-ai mai luat , prietene o teapa ! Oare a cita ??? Oricum nu mai conteaza ! Din ce am vazut se pregătește MAREA DERATIZARE ! Asa ca , daca te stii “ șobolan “ șterge – o ! Ca vorba ta , sobolanule : SCAPA CINE POATE ! Una peste alta , ma uit la unii deontologi , care fac spume la gura de dragul șobolanilor ! Si cite amenințări … si cite ambasade iubesc brusc.. șobolanii ! Știți de ce scriu toate astea ? Pentru ca eu am dormit pe un pat fara saltea, iar bucata de piine o împărțeam cu …șobolanii ! Aruncat in “ năpasta “ de alti… șobolani ! De asta nu mi- e scirba de rozătoare ! Mi- e sila de voi… ȘOBOLANILOR !”