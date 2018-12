Peste 400 de copii au DISPĂRUT fără urmă anul acesta în România

„Nu mai am nicio amintire de la Mădălina, decât păpuşa asta pe care a primit-o ea când a împlinit 4 ani. În rest nu mai am nimic, pentru că am avut nişte inundaţii pe aici şi ne-a luat apa, toate le-a stricat. Atâta mai am”. Sunt cuvintele sfâșietoare, rostite cu lacrimi printre gene, ale Georgetei Vlăsceanu, mama unei fetițe dispărute.

În urmă cu 35 de ani, dintr-un sat din Ialomiţa, a dispărut Roxana Mădălina Vlăsceanu. Avea 4 ani şi de atunci nu a mai văzut-o nimeni. A dipărut din faţa casei părinteşti, la ora 9:00 dimineaţa, în timp ce aştepta educatoarea care urma să o conducă la grădiniţă.

– Seara ne-am culcat, n-a fost nimica, a fost veselă. Toată noaptea nu a putut să adoarmă, toată noaptea a stat cu capul pe mine şi îi ziceam să se culce şi nu vrea deloc. Nu știu, dar era agitată tare. Ce semn o fi avut ea, că nu știa să-mi spuie. Dimineaţa probabil a luat-o somnul. Eu m-am sculat, am plecat la muncă, la porumb, bărbată-miu s-a dus la CAP să dea un telefon la Bucureşti şi ea a rămas cu soacră-mea, cu bunica, să se ducă la grădiniţă”, povestește Georgeta Vlăsceanu.