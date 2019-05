Petre Daea, răspuns după ce un cartof se vinde cu cel puțin 1 leu

„Cartoful este de anul trecut, s-a recoltat anul trecut, fermierii i-au ţinut în depozite cu temperatură controlată aproape un an de zile ca să-l aducă pe masa consumatorului pe tot timpul anului. Acestea sunt costuri suplimentare care se regăsesc în acest preţ, este normal, este firesc, şi dacă luaţi analiza preţurilor din ultimii ani, o să vedeţi aceeaşi tendinţă şi acelaşi comportament pe piaţă. Am văzut şi ieri, şi alaltăieri, am încercat să intervin la un post de televiziune, eram la Bruxelles, la Consiliu, pentru a stăpâni această dorinţă de a torpila proiecte şi programe pe care le are România, puse în faţa consumatorului, şi pentru care, iată, facem eforturi bugetare să le aducem aici, şi anume cum că preţul la tomate este mare”, a afirmat ministrul Agriculturii, potrivit Agerpres, întrebat despre preţul mare al cartofilor.