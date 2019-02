Petre Daea: TOATE produsele de pe piaţa europeană sunt de calitate sub a noastră

Ministrul a precizat că ştie cum evoluează preţurile, întrucât ia contact în mod curent cu producătorii şi că merge atât în pieţe, cât şi în supermarketuri.

Petre Daea a spus că s-au ieftinit ouăle, şi că, atunci când intră într-o localitate, prima oară merge în piaţă, acolo unde e “oglinda muncii” sale.

“Cumpăr ouă şi din supermarket şi de la ţărani. Am încredere. Un ţăran nu o să scoată un produs stricat la poartă. Pe toate străzile ţării să vedeţi că românul e simţit, îi e ruşine să scoată un produs prost la poartă”.

Întrebat dacă recomandă românilor să cumpere produse “de pe marginea drumului”, ministrul a răspuns: “Vă recomand să mâncaţi şi să cumpăraţi de unde vreţi. Nu iau de marginea drumului, că avem pieţe şi supermarketuri cu ouă ştampilate ieftine în rafturi. Ouăle sunt sub 1 leu. Am fost la Bruxelles, îs mai scumpe acolo. Toate produsele de piaţa europeană sunt de calitate sub a noastră pentru că avem produse de calitate la preţuri convenabile. E o preocupare majoră spunând că se scumpesc.

Nu faceţi bine că ieşiţi din vadul realităţii. Şi preţul la carnea de porc e foarte mic.

Am fost în piaţă duminică, mă duc să vad fiecare produs în parte, sunt preţuri aşezate. În avicultură, România are performanţă europeană.