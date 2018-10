PNL se pregătește pentru moțiunea de cenzură! CÂND vor s-o dea jos pe Dăncilă

“V-aş răspunde în glumă: s-a plâns domnul Tăriceanu că s-a consumat bugetul de deplasări externe la Senat şi am spus să facem o economie la bugetul de deplasări externe. (…) Am sistat deplasările externe pe perioada respectivă, este o săptămână în care este important ca toţi parlamentarii PNL să fie prezenţi în ţară. (…) Este importantă prezenţa lor în ţară în cazul în care vor apărea proceduri care să reclame necesitatea ca parlamentarii PNL să fie toţi prezenţi la lucrări: proiecte de legi, moţiuni simple, moţiuni de cenzură sau alte proceduri”, a spus Orban, la finalul BEx, întrebat dacă sistarea deplasărilor externe ale parlamentarilor liberali are legătură cu depunerea unei moţiuni de cenzură.

Preşedintele PNL a arătat că moţiunea de cenzură va fi depusă dacă se va constata că există şanse de reuşită pentru acest demers.

“O să-l invit pe domnul Băsescu să-mi spună ce parlamentar din majoritatea parlamentară consideră că votează moţiunea de cenzură, dacă sunt suficienţi vom înainta moţiunea. Moţiunea de cenzură este un demers extrem de serios, un demers care trebuie să aibă la bază negocieri purtate pe toate palierele, negocieri serioase ca să obţinem garanţia minimă că există parlamentari din majoritatea parlamentară care votează o astfel de moţiune de cenzură. (…) Vom depune o moţiune de cenzură, după ce vom constata că există cele mai mari şanse să obţinem voturi din partea unor parlamentari din majoritatea parlamentară”, a spus el, reamintind că, pentru ca o moţiune de cenzură să fie adoptată, este necesar votul a 67 de parlamentari în plus faţă de cei ai opoziţiei.

Orban a precizat că negocierile privind depunerea moţiunii de cenzură sunt permanente.

Întrebat dacă există semnale că ALDE ar susţine un astfel de demers, Orban a răspuns: “Sunt destule semnale în acest sens, dar ştiţi foarte bine că ne vom confrunta cu acelaşi boicot pe care l-au folosit cei din majoritatea guvernamentală, adică o să încerce să nu le permită parlamentarilor să vină la vot. (…) Aici trebuie să avem garanţia că, dacă este cineva hotărât să voteze, va încălca acest consemn dat de PSD şi ALDE”. AGERPRES