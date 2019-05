POLIȚISTUL german care a plâns pentru români...

Martin, polițistul cu origini românești care a fost surprins lăcrimând la Munchen, după ce românii care au stat ore în șir la coadă au fost anunțați că nu mai pot vota, a relatat pentru Pressone că întreaga situație l-a afectat.

”Am izbucnit în plâns la final pentru că le promisesem compatrioților mei că vor ajunge să voteze și o vor face toți. Le văzusem speranța, bucuria și eram încântat că noi, poliția müncheneză, puteam da o mână de ajutor. Când a trebuit să le spun că votarea a fost oprită și că nu mai pot vota m-a emoționat tristețea lor, reacția lor”, a explicat polițistul pentru Pressone.

La Munchen s-au înregistrat cele mai mari cozi din Germania, unde trăiește o comunitate de peste 700 de mii de români. Pressone scrie că polițistul s-a născut în orașul de sub Tâmpa, într-o familie de sași, Martin a venit la doi ani în Germania. Familia lui a emigrat după Revoluție, pentru că tatăl și-a dorit „mai multă democrație și mai puțină corupție”.

Fragment din declarația lui Martin pentru Pressone.ro

”Sunt în poliție din 2007. Nu mi-am închipuit niciodată că voi face altceva. Am simțit mereu nevoia să ajut oamenii și am detestat nedreptatea. După câțiva ani de experiență, am intrat în Forțele Speciale Bavareze.

