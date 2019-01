Ponta: “Nu e vorba DOAR de Dragnea, ci de un grup infracțional organizat”

Ponta a venit însoțit de fostul ministru Daniel Constantin. Fostul premier a făcut referire și la dosarul în care a fost achitat. De asemenea, acesta a lansat un nou atac dur la adresa lui Liviu Dragnea.

„Eu am putut să mă scap pe mine. Am putut să mă duc în instanță. Nu am schimbat legea pentru mine. Nu m-am jelit că m-a omorât statul paralel sau mai știu eu cine, ca Dragnea. M-am dus (nr. în instanță) și m-am apărat. Sper ca toți cei nevinovați să primească ca și mine verdict de achitare și sper ca cei care au furat să răspundă”, a declarat Ponta, la Pitești.

Întrebat dacă se va întoarce la PSD, dacă Dragnea nu va mai fi în fruntea partidului, fostul prim-ministru a susținut că nu va renunța la proiectul său – Pro România. De altfel, acesta a recunoscut că nu se va opune unei colaborări, pe viitor, cu PSD.

„Am pornit pe drum cu PRO România și merg pe drum cu Pro România. Dacă PSD scapă nu doar de Dragnea, nu e vorba doar de Dragnea, e vorba de o gașcă – un grup infracțional organizat – evident că după 2020, natural pentru Pro România, ar fi să colaborăm cu PSD”, a mai precizat Ponta.