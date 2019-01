Povestea hoților care au spart vila generalului Toma Zaharia în plină zi

Cei patru hoti care au spart vila din Tartasesti a fostului secretar de stat de la MAI, generalul in rezerva Toma Zaharia, au facut acest lucru “in plina zi, fara nicio teama de repercusiuni sau de posibilitatea de a fi prinsi”.

Constatarea apartine unui magistrat de la Judecatoria Racari (Dambovita) care a decis arestarea preventiva a acestora, pentru o perioada de 30 de zile. Nicusor Stefan, Costel Stoian, Tudor-Alexandru Vrinceanu si Manuel-Rafael Tudor sunt acuzati de furt calificat.

Cei patru hoti au furat bijuterii din aur, ceasuri de dama si barbatesti, o maceta si sumele de 3.000 de lei si 700 de euro. Bunurile au fost recuperate.

Regretele

Ziare.com va prezinta detalii inedite din decizia de arestare data de Judecatoria Racari.

Toti cei patru barbati au recunoscut acuzatiile si au regretat faptele, in fata magistratului de la Judecatoria Racari. O parte din acestia au mai avut probleme cu legea, Tudor fiind cercetat intr-un dosar de talharie calificata la Brasov. Ei au povestit cum au dat lovitura in Tartasesti, dar au fost prinsi la un control de rutina pe calea Victoriei, la ora 14.50, cand s-au intors in Bucuresti. Conduceau o masina ponosita cu numere de Franta.

