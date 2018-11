PRBAR: Este nevoie de continuitate în mandatul actualei conduceri ASF

Astfel, arata PRBAR, dialogul cu reprezentantii si oficiali ai ASF a fost intotdeauna institutional, opiniile de o parte si de cealalta au fost mereu argumentate profesionist, rezultand de fiecare data cea mai buna forma de a aplica prevederile unor transpuneri legislative sau a unor prevederi ce vor impacta intregul mediu de business.

“Avand in vedere faptul ca ne aflam in plin proces de adoptare a unor viitoare Norme ce vor schimba radical modul de distributie a asigurarilor, dar se lucreaza si la revizuirea actualei Legi RCA, ce va avea un impact important asupra consumatorilor romani, concluzionam ca factorul decizional de continuitate este unul deosebit de important pentru actuala etapa a industriei de asigurari din Romania”, se arata in comunicatul PRBAR.

“PRBAR se alatura initiativei celorlalte categorii de consumatori si considera ca este nevoie de continuitate in mandatul actualei conduceri ASF, deoarece prin eforturile comune depuse de toti stakeholderii implicati in buna functionare a pietei asigurarilor din Romania, am reusit sa mentinem in ultimii 2 ani un echilibru in piata si sa imbunatatim constant calitatea serviciilor oferite consumatorilor”, se mai arata in comunicatul PRBAR.

Patronatul Roman al Brokerilor de Asigurare Reasigurare (PRBAR) din Romania reprezinta un segment important al industriei de brokeraj si si-a propus inca de la infiintare sa colaboreze cu toate autoritatile si asociatiile profesionale si patronale din Romania, in scopul asigurarii unui mediu de afaceri predictibil si stabil.

Recent, mai multe asociatii, precum Asociatia pentru Apararea Drepturilor si Intereselor Consumatorilor (APCONS) sau Federatia Operatorilor de Transport din Romania (FORT), au anuntat ca sustin necesitatea continuitatii in mandatul ASF.

Mandatul actualului Consiliu al ASF a expirat la 5 noiembrie. Audierile candidatilor inscrisi pentru Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara – ASF au fost amanate deja de doua ori, urmand sa aiba loc saptamana viitoare. Pe lista sunt inscrise peste 30 de persoane, din care 6 candideaza pentru functia de Presedinte.