Premierul s-a întâlnit cu protestatarii la Guvern. ONG-urile cer demiterea imediată a lui Toader

UPDATE: Mihai Politeanu de la Initiativa Romania a declarat miercuri, dupa intalnirea cu Mihai Tudose de la Palatul Victoria ca i-a prezentat premierului trei solicitari, la una singura – cea privind sesizarea Comisiei de la Venetia cu privire la modificare justitiei – fiind primit un un raspuns “care nu este categoric”. Protestele vor continua, a adaugat Politeanu.

Care sunt cele trei solicitari adresate premierului, potrivit lui Politeanu:

Sesizarea Comisiei de la Venetia in privinta modificarii legilor justitiei si codurilor penale Prorogarea, amanarea, aplicarii legilor justitiei prin OUG pana cand Comisia de la Venetia isi spune opinia si are loc un dialog real privind aceste legi Demiterea imediata a ministrului justitiei, Tudorel Toader, “care de mult nu mai este un partener credibil”, atat pentru institutiile independente ale statului cat si pentru partenerii externi

“Aceasta intalnire nu e imbucuratoare din punctul nostru de vedere si solutia e in continuare protestul in strada”, a adaugat sursa citata.

Intrebat cum a raspuns premierul la cererea privind amanarea (prorogarea) legilor justitiei prin Ordonanta de Urgenta, Mihai Politeanu a spus: “A fost un raspuns destul de general, acela ca executivul nu-si asuma Ordonante de Urgenta in materie penala”.

In cee ce priveste demiterea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, ceruta de participantii la discutii, Mihai Politeanu a spus ca “am considerat raspunsul negativ, desi premierul nu a spus ‘Nu'”.

Premierul a fost de acord ca toate aceste discutii despre legile justitiei nu ar fi trebuit sa aiba loc si ca el ar fi trebuit sa aiba spatiul de a se ocupa de guvernare, a adaugat reprezentantul organizatiei “Initiativa Romania”.

“Din cele trei solicitari, am primit un singur raspuns, privitor la sesizarea Comisiei de la Venetia. Nu e un raspuns categoric, premierul a zis ca in urmatoarele zile se va interesa asupra discutiilor purtate de Tudorel Toader cu Comisia de la Venetia si va lua o decizie in consecinta”, a adaugat Politeanu.

UPDATE, ora 1.10: Întâlnirea s-a încheiat. ONG-urile cer demiterea imediată a Ministrului Justiției.

Activiștii #rezist nu renunță la proteste.

UPDATE, ora 11.10: În faţa Guvernului se află mai mulţi manifestanţi care susţin delegaţia intrată la discuţii.

La întâlnirea cu premierul participă şapte reprezentanţi ai organizaţiilor civice: Alexandru Socol – Corupţia Ucide; Ciprian Ciocan – Vă Vedem din Sibiu, Laurenţiu Ştefănescu – Iniţiativa Timişoara, Marius Deaconu – Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, Mihai Poliţeanu – Iniţiativa România, Mihai Tudorică – #REZISTENŢA, Radu Dumitriu – delegat al organizaţiilor din Diaspora.

De asemenea, alături de premierul Mihai Tudose la discuţii se află şi vicepremierul Marcel Ciolacu.

“De comun acord cu Cabinetul Prim-ministrului, s-a agreat participarea a 7 delegaţi din partea organizaţiilor civice, astfel încât să poată avea un dialog coerent şi clar. În desemnarea celor 7 delegaţi, organizaţiile civice au luat în considerare criteriul unei reprezentativităţi cât mai mari a grupurilor semnatare”, se precizează pe pagina de Facebook “Corupţia Ucide”.