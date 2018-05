Premierul Viorica Dăncilă a mințit. Vaticanul infirmă vizita Papei Francisc în România

„Nunțiul Apostolic în România, E.S. Miguel Maury Buendía, m-a rugat să fac pentru presă o precizare: Când se va stabili vizita Papei Francisc în țara noastră, anunțul acesteia va fi făcut simultan de cele două părți: Statul Vatican și Președinția României. Comunicatul de azi al Sf. Scaun nu face vreo referire la viitoarea vizită”, anunţă Francisc Doboş, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti.

Mai mult, nici în comunicatul de presă oficial, emis de Vatican, nu se precizează nimic despre vreo vizită a Papei Francisc.

„Mi-a pus întrebări dacă în România oamenii au credinţă, dacă există înţelegere între ordocşi şi catolici şi i-am spus că da. M-a întrebat dacă am puterea să duc la sfârşit acest mandat. Am spus că da. Mi-a spus că la începutul anului viitor va veni în România. Am discutat despre faptul că sunt prima femeie prim-ministru în România, l-a bucurat acest lucru”, a declarat premierul Viorica Dăncilă, într-un interviu pentru Antena 3. Dăncilă a mai precizat că discuţiile cu Papa Francisc au durat 45 de minute, informație pe care presa din Italia a contrazis-o. Jurnaliștii italieni au scris că întrevederea dintre Dăncilă și Papa Francisc a durat aproximativ 25 de minute.