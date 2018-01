Președintele are libertate deplină în alegerea premierului

Constitutia ii da presedintelui libertate deplina in alegerea premierului, cred constitutionalisti precum Ioan Stanomir sau Simina Tanasescu, ambii spunand ca exista sanse mari pentru repetarea scenariului din 2004, adica desemnarea premierului de la un partid care nu are majoritatea in Parlament, informeaza NewsIn.

Constitutionalistul Ioan Stanomir spune ca presedintele decide de fiecare data propunerea de premier si ca opinia partidelor, indiferent de procentul pe care l-au obtinut in alegeri, este consultativa. “Chiar daca un partid castiga majoritatea absoluta, optiunea desemnarii persoanei care va deveni premier o are in totalitate presedintele. Partidul poate sa vina cu alte propuneri daca de exemplu prima nu este agreata, dar tot presedintele decide. Presedintele nu poate fi legat de maini si de picioare”.

Specialistul tinde sa-i dea dreptate presedintelui si atunci cand acesta afirma ca nu negociaza persoana pentru sefia Executivului cu aliante sau coalitii formate ad-hoc in Parlament, dupa alegeri. “In Constitutie se vorbeste despre partidul care a obtinut 50%, de partidele parlamentare, nu insa si de coalitii. Deci coalitiile formate ad-hoc in Parlament nu au statut constitutional. Presedintele poate dialoga insa cu fiecare din cele doua partide care formeaza coalitia”, spune acesta.

