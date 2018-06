Președintele Klaus Iohannis se întâlnește cu delegația Comisiei de la Veneția

Atât preşedintele României, cât şi Comitetul de Monitorizare al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei au solicitat opinia Comisiei de la Veneţia cu privire la cele trei proiecte de legi ale justiţiei

Delegaţia Comisiei de la Veneţia efectuează, luni şi marţi, o vizită în România pentru a avea un schimb de opinii cu Ministerul Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Constituţională, Biroul procurorului general, Direcţia Naţională Anticorupţie, Consiliul Superior al Magistraturii, cu reprezentanţi ai Parlamentului, cu asociaţii ale judecătorilor şi procurorilor, cu organizaţii ale societăţii civile cu privire la cele trei proiecte de modificare a legii referitoare la organizarea judiciară, a legii privind Consiliul Superior al Magistraturii şi a legii privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Klaus Iohannis a participat marţi la conferinţa „We are inventing the future! Our bet on science!”, unde a declarat că România a redus din decalajul economic şi social care o separa de europa de Vest în ultimii 15 ani, dar pentru a reuşi să se separe de grupul statelor care au economii cu venituri medii, ţara noastră trebuie să investească în tehnologiile viitorului.