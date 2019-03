Prevederile NOCIVE care au rămas în OUG 7/2019, după modificările propuse de Tudorel Toader

Declaratia a fost facuta dupa ce la CSM a ajuns spre avizare proiectul de OUG de modificare a OUG 7, proiect anuntat de sefa CSM ca fiind in masura sa aduca “clarificari substantiale pe zonele care au generat stare de ingrijorare si conflict”. O trimitere la sutele de magistrati care protesteaza in strada sau prin suspendarea activitatii, un protest fara precedent in Justitia din Romania.

Desi sunt abrogate mai multe articole decat anuntase initial ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ramane o prevedere cu efecte foarte grave pentru independenta sistemului judiciar. Mai exact, articolul potrivit caruia Sectia pentru investigarea magistratilor este decuplata practic de sub controlul ierarhic al procurorului general ramane in vigoare.

Ramane in vigoare si posibilitatea ca aceasta Sectie sa retraga apelurile in dosarele preluate de la alte parchete.

Abrogarea acestor articole nu apare in proiectul de OUG care a fost trimis de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, la CSM, si studiat de Ziare.com.

