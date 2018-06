Prima reacţie a Simonei Halep după victoria cu Angelique Kerber

Simona Halep s-a calificat în semifinale la Roland-Garros, după ce s-a impus în trei seturi contra lui Angelique Kerber. Românca va juca pentru un loc în finală cu Garbine Muguruza, joi, ora urmând să fie anunţată ulterior.

“Ştiu că fiecare meci pe care îl disput cu ea e unul intest. Sunt multe schimburi de mingi. Mereu când joc contra ei trebuie să joc la cel mai înalt nivel. Am început poate prea agresiv, n-a funcţionat acest lucru, apoi am schimbat puţin tactica şi a mers. Sunt pregătită şi mă bucur că am ajuns în semifinale”, a spus Halep la finalul jocului, la microfonul Eurosport.