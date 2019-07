Primarii PNL care au colaborat cu PSD și-au aflat pedeapsa

Trei primari PNL din județul Caraș-Severin au fost excluși din partid pe motiv că ar fi colaborat cu PSD și pentru că au obținut rezultate slabe la alegerile europarlamentare. Senatorul Marcel Vela, președintele PNL Caraș-Severin, ne-a declarat că este vorba de primarul comunei Grădinari, Ovidiu Firca, primarul orașului Moldova Nouă, Adrian Torma, care au fost excluși în timpul ședinței de miercuri a Colegiului Director Județean al PNL Caraș-Severin, precum și de primarul comunei Forotic, Ionel Romînu, căruia i-a fost retras sprijinul politic în urmă cu aproximativ o lună.

De asemenea, în timpul ședinței ar fi urmat să fie propus pentru a fi exclus din partid și primarul comunei Ramna, însă decizia a fost amânată ca urmare a unui decis în familia edilului. „Primarul din Grădinari s-a înțeles cu PSD-ul de un an și ceva. Nu l-am exclus în acel moment tocmai să nu treacă la PSD. A continuat cu susținerea PSD și am considerat că este momentul să-l excludem. Primarul din Moldova Nouă, la fel a făcut noncombat în campania electorală și a avut un rezultat față de media județului foarte slab. Mai sunt încă doi primari care au fost în aceeași situație cu primul. A fost exclus și primarul din Forotic, neavând funcții județenea, a fost exclus de către biroul județean, nu de către comitet, în urmă cu aproximativ o lună. Mai este un primar, din Ramna, care urma să fie exclus, dar a avut o tragedie în familie și decizia a fost amânată. Toți au candidat acum trei ani pe lista PNL și acum am fost cu PSD-ul”, a afirmat Marcel Vela.